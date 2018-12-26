Майки Гарсия: У меня абсолютно такая же ситуация, как у Сауля Альвареса

Новости спорта: Американский боец считает, что Канело стал намного лучшим боксером после поражения от Мейвезера.

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец Майки Гарсия сравнил себя с мексиканцем Саулем Альваресом и заявил, что нынешний обладатель поясов в среднем и втором среднем дивизионах достаточно сильно прибавил после поединка против Флойда Мейвезера-младшего.

Имя Мейвезера для спортсмена из Мексики не очень приятно, так как именно Флойд в далёком 2013 году нанёс ему первое и единственное поражение в карьере. К счастью для фанатов Канело, он сделал выводы и вернулся на ринг намного сильнее. Сейчас же Альварес является одной из главных звёзд в профи-боксе и, по мнению Гарсии, всё это во многом благодаря тому поражению от американца:

«В своём последнем противостоянии (против Филдинга) Сауль действительно проделал много работы. Вы видите, как этот парень улучшается с каждым боем. После поединка против Мейвезера мы увидели, что он сделал выводы. Но ему потребовалось 2 или 3 года, чтобы стать именно тем бойцом, которого мы видим на данный момент. Я думаю, что у меня абсолютно такая же ситуация. Мы похожи. У Канело, естественно, есть талант, он очень опытный боец. Но он может стать ещё лучше, если будет продолжать работать в таком темпе. Возможно, ещё через 2 или 3 года он подымется в классе еще выше», - сказал Гарсия.

Напомним, 16 марта Майки Гарсия проведет бой с Эрролом Спенсом.