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Почему украинские боксеры успешнее российских: мнение Бивола

Почему украинские боксеры успешнее российских: мнение Бивола
10:16 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Российский чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол убежден, что любительская основа позволяет успешно начать профессиональную карьеру.

Чемпион мира по боксу по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол высказался об украинских боксерах.

"Есть предположение. Когда все эти ребята уходили в профессионалы, было ощущение, что они должны добиться чего-то высокого. Так и случилось: они были яркими любителями и стали такими же сильными профессионалами. Как я понимаю, поначалу они тренировались у отца Ломаченко, и по ним было видно, что они будут на высоких позициях в профессиональном боксе. Опять же, тут два олимпийских чемпиона – Усик и Ломаченко, один бронзовый призер Гвоздик, который достойно себя показал на Олимпийских играх.

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Нельзя говорить, что любительский бокс сильнее, как и профессиональный. Это два чуть разных вида спорта. Конечно же, если у тебя есть основа любительская, тебе будет намного проще в профессионалах. Также, если ты хороший профессионал, тебе будет сложнее боксировать по любителям. Тебе просто тупо не хватит времени на раскачку и реализацию своего тактического плана. На самом деле, в любителях ты больше действуешь эмоционально и делаешь многие вещи на автомате. А чтобы работать на автомате, ты должен быть очень хорошо натренирован: это твои двойки, движения ног. И эти ребята просто сумели очень грамотно перевести свою любительскую школу на профессиональный ринг, вот и все. Можно сказать, что любительский бокс именно этим людям здорово помог. В принципе, так оно и должно действовать", – сказал россиянин Радио Зенит.

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Бокс, Украинские боксеры, Чемпион мира по боксу, Дмитрий Бивол.
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