WBC ужесточает правила: взвешивать боксеров будут перед выходом в ринг

Новости спорта: Маршалы WBC могут проверить вес боксера непосредственно перед его выходом на бой.

Всемирный боксерский совет (WBC) в ответ на манипуляции с весом боксеров, когда те до взвешивания "сушатся", а потом за сутки много набирают, чтобы получить преимущество в массе, решил ужесточить свои правила.

Теперь, помимо предварительного взвешивания за 30 и 7 дней до боя WBC собирается устраивать контрольные взвешивания в последние 7 дней до боя, не предупреждая о них боксера.

"Мы будем проводить неожиданные проверки боксеров. Возможно даже после того, как они приезжают на арену и перед тем, как выходят на ринг", — заявил глава WBC Маурисио Сулейман в комментарии BoxingScene