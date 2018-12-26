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WBC ужесточает правила: взвешивать боксеров будут перед выходом в ринг

WBC ужесточает правила: взвешивать боксеров будут перед выходом в ринг
12:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Маршалы WBC могут проверить вес боксера непосредственно перед его выходом на бой.

Всемирный боксерский совет (WBC) в ответ на манипуляции с весом боксеров, когда те до взвешивания "сушатся", а потом за сутки много набирают, чтобы получить преимущество в массе, решил ужесточить свои правила.

Теперь, помимо предварительного взвешивания за 30 и 7 дней до боя WBC собирается устраивать контрольные взвешивания в последние 7 дней до боя, не предупреждая о них боксера.

"Мы будем проводить неожиданные проверки боксеров. Возможно даже после того, как они приезжают на арену и перед тем, как выходят на ринг", — заявил глава WBC Маурисио Сулейман в комментарии BoxingScene

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Бокс, Вес, WBC, Всемирный боксерский совет, Взвешивание боксеров.
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