Джаррелл Миллер хочет стать первым соперником Энтони Джошуа в США

Новости спорта: Джаррелл Миллер нацелился на бой с чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер считает, что чемпиона WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа тщательно оберегают от по-настоящему опасных соперников, но при этом ему вскоре неизбежно придется начать встречаться с ними.

"Сейчас Джошуа нуждается во мне сильнее, чем я в нем, — цитирует Миллера The Telegraph. — Я нужен ему, потому что ему надо приехать в Америку и необходим соперник, бой против которого будет интересен. Когда он боксировал с Поветкиным, то не смог даже продать все места на Уэмбли. Ему необходим правильный соперник, чтобы вернуть интригу и продавать билеты".

Напомним, что Энтони Джошуа, который за пять лет профессиональной карьеры ни разу не боксировал за пределами Великобритании, планирует в 2019 году дебютировать на американском ринге. Джаррелл Миллер сейчас рассматривается в качестве одного из наиболее вероятных соперников чемпиона в поединке, который может состояться уже ближайшим летом.