Тренер: Фьюри может совершенно запутать Джошуа

Новости спорта: Дейв Колдвелл поделился мнением касательно самых больших боев в хэвивейте.

Британский тренер Дейв Колдвелл в интервью The Daily Star сказал, что, по его мнению, бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против обладателя титулов WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа предпочтительнее для чемпиона WBC Деонтея Уайлдера, чем второй поединок с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри, который, по словам Колдвелла, во втором бою будет еще лучше, чем в первом.

"Любой, кто умеет боксировать, может его победить. Нужно просто выдержать его удар, если он попадет, — сказал Колдвелл об Уайлдере. — Бой с Джошуа возможен, и это огромные деньги. И потому, что Джошуа более классический боксер, вероятно, его легче ударить, и это вариант с большими шансами на победу. Так что они могут решить: "Хорошо, мы думаем, что можем победить Джошуа, давайте возьмем эти деньги и воспользуемся возможностью завоевать все титулы, а потом встретимся с Тайсоном Фьюри".

"Я полагаю, что их желание сразу провести второй бой основывается на гордости и разговорах о том, что он проиграл Фьюри, — добавил тренер. — Но с деловой точки зрения, я вижу в бою с Джошуа намного больше смысла для него. Потому что больше шансов на победу, и огромные деньги на кону".

Относительного возможного поединка Джошуа и Фьюри Колдвелл затруднился дать однозначный прогноз.

"Я не знаю, — сказал он. — Я полагаю, что Фьюри может совершенно запутать Джошуа, заставить его промахиваться, сделать его растерянным, и, возможно, Джошуа начнет терять силы, но, с другой стороны, я думаю, Джошуа может его нокаутировать. В одном компоненте Джошуа лучше Уайлдера — это работа по корпусу. Он очень хорошо бьет в корпус. И, как я уже говорил, Джошуа двигается лучше Уайлдера".