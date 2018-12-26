В России хотят организовать реванш Усик - Гассиев

Новости спорта: Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев предпринимает все возможное для проведения боя-реванша между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

Александр Усик победил россиянина в Москве в июле 2018 года и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Кроме того, украинец стал первым обладателем Кубка Мохаммеда Али.

"Предпринимаем все возможное, чтобы состоялся бой-реванш между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. Он нужен обязательно. Мурат очень просит организовать поединок с Усиком. Считаю, что реванша не избежать! Вне зависимости от того, в какой категории будет выступать Усик – тяжелой или супертяжелой", — цитирует функционера Спорт-Экспресс.

Генсек Федерации бокса России также назвал предположительную дату боя.

"Или в конце 2019 года, или в начале 2020-го. Мы говорили с командой Усика насчет возможности реванша. Они были не против. Как сейчас? Не знаю. Договоренности будут зависеть от того, как Мурат проведет ближайшие два-три боя".