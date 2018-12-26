Скачать
Среда, 26.12.2018
Футбол: расписание матчей 26 декабря
Футбол: расписание матчей 26 декабря
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Михаил Мудрик: Звездную болезнь прошел в 12 лет
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии

В России хотят организовать реванш Усик - Гассиев

В России хотят организовать реванш Усик - Гассиев
17:39 Сегодня Телеграф Фото: k2ukraine

Новости спорта: Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев предпринимает все возможное для проведения боя-реванша между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

Александр Усик победил россиянина в Москве в июле 2018 года и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Кроме того, украинец стал первым обладателем Кубка Мохаммеда Али.

"Предпринимаем все возможное, чтобы состоялся бой-реванш между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. Он нужен обязательно. Мурат очень просит организовать поединок с Усиком. Считаю, что реванша не избежать! Вне зависимости от того, в какой категории будет выступать Усик – тяжелой или супертяжелой", — цитирует функционера Спорт-Экспресс.

Генсек Федерации бокса России также назвал предположительную дату боя.

"Или в конце 2019 года, или в начале 2020-го. Мы говорили с командой Усика насчет возможности реванша. Они были не против. Как сейчас? Не знаю. Договоренности будут зависеть от того, как Мурат проведет ближайшие два-три боя".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

IBF, WBC, WBO, WBA, Александр Усик, Мурат Гассиев, Усик - Гассиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван самый дорогой украинский нападающий
02 Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
03 Хачериди расставил все точки над "и"
04 Динамо интересуется нападающим французского клуба
05 Кокорин и Мамаев сыграют футбольный матч в СИЗО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь