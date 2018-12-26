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Джервонта Дэвис бросил вызов Ломаченко

Джервонта Дэвис бросил вызов Ломаченко
17:43 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Американец Джервонта Дэвис рассказал, что готов сразиться с украинцем.

Чемпион мира по версии WBА в первом легком весе Джервонта Дэвис (20-0, 19 КО) уверен в своей победе над чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко в случае, если такой бой состоится.

"Легкий вес – это большая весовая категория для Ломаченко. Он слишком мелкий, Василий дрался в полулегком весе и легчайшем весе.

"Он и Педраса провели отличный бой. В тот вечер украинец недооценил Хосе. Перед боем Ломаченко часто говорил, что Педраса не станет для него большой проблемой, но все оказалось по-другому. Не сомневаюсь, я могу побить Ломаченко", — заявил Дэвис в интервью каналу BlueLBoxing.

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