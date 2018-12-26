Поветкин нацелился на Уайта

Новости спорта: Российский супертяжеловес Александр Поветкин рассчитывает провести поединок с британцем Диллионом Уайтом.

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы состоялся бой с Уайтом. Посмотрим, как всё получится. Всё зависит не от меня", — сказал Поветкин "Р-Спорт".

Александру были проведены операции на локтях обеих рук.

"Операция прошла хорошо, сейчас восстанавливаюсь, скоро буду постепенно увеличивать нагрузки. Как я уже говорил, завязывать с боксом не собираюсь. Буду готовиться к бою, надеюсь, как и планировалось, он будет в апреле", — заверил Поветкин.

Ранее Уайт заявил, что они дали с Поветкиным друг другу устное согласие на очный матч.

Напомним, в последнем поединке, который прошёл в сентябре этого года, Поветкин техническим нокаутом в седьмом раунде проиграл чемпиону WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. Уайт же в последнем бою, который состоялся в декабре этого года, нокаутировал в 11-м раунде Дерека Чисору.