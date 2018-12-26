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Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC

Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
22:28 Сегодня Телеграф luckypunch.net Фото: Инстаграм

Новости спорта: Семь украинских боксеров-профессионалов завершают 2018 год с чемпионскими поясами World Boxing Council.

Титулы высшего разряда имеются у Александр Усик (16-0, 12 КО) и Александр Гвоздик (16-0, 13 KO).

Поясом WBC International Silver владеет одессит, выступающий в суперсреднем весе, Рамиль Гаджиев (8-1-1, 5 КО), титулом WBC Silver среди молодежи - полусредневес Карен Чухаджян (13-1, 7 КО), регулярный пояс Совета среди молодежи у еще одного представителя второго среднего веса Петра Иванова (10-0-2, 6 КО).

24-летний средневес Андрей Великовский (13-2-1, 8 КО) является обладателем чемпионского пояса WBC Francophone, а опытный полусредневес Иван Голуб (15-1, 12 КО) - чемпион США по версии Совета.

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Бокс, Александр Гвоздик, WBC, Новости бокса, Александр Усик, Иван Голуб, Петр Иванов, Рамиль Гаджиев, Карен Чухаджян, Андрей Великовский.
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