Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC

Титулы высшего разряда имеются у Александр Усик (16-0, 12 КО) и Александр Гвоздик (16-0, 13 KO).
Поясом WBC International Silver владеет одессит, выступающий в суперсреднем весе, Рамиль Гаджиев (8-1-1, 5 КО), титулом WBC Silver среди молодежи - полусредневес Карен Чухаджян (13-1, 7 КО), регулярный пояс Совета среди молодежи у еще одного представителя второго среднего веса Петра Иванова (10-0-2, 6 КО).
24-летний средневес Андрей Великовский (13-2-1, 8 КО) является обладателем чемпионского пояса WBC Francophone, а опытный полусредневес Иван Голуб (15-1, 12 КО) - чемпион США по версии Совета.