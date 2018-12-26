Ломаченко может провести бой с Кроллой в США

Новости спорта: Украинец Василий Ломаченко не желает проводить возможный бой на родине Энтони Кроллы.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко заявил, что не планирует проводить возможный поединок против британского претендента на титул WBA Энтони Кроллы на территории Англии.

"Пока что я ничего не думаю относительно этого боя. Сейчас все ушли на праздники, никто никакого ясного ответа не может дать: когда бой, с кем бой, какие у кого переговоры идут? Я пока никакой информацией не обладаю.

Если сторона Кроллы говорит об этом поединке, то он состоится в Штатах. В Англии его не будет", - цитирует Ломаченко Lucky Punch.