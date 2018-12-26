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Ломаченко может провести бой с Кроллой в США

Ломаченко может провести бой с Кроллой в США
23:47 Ср, 26 Декабрь 2018 Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Украинец Василий Ломаченко не желает проводить возможный бой на родине Энтони Кроллы.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко заявил, что не планирует проводить возможный поединок против британского претендента на титул WBA Энтони Кроллы на территории Англии.

"Пока что я ничего не думаю относительно этого боя. Сейчас все ушли на праздники, никто никакого ясного ответа не может дать: когда бой, с кем бой, какие у кого переговоры идут? Я пока никакой информацией не обладаю.

Если сторона Кроллы говорит об этом поединке, то он состоится в Штатах. В Англии его не будет", - цитирует Ломаченко Lucky Punch.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла.
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