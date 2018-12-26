Черкасские Мавпы ярко обыграли Киев-Баскет в Кубке Украины

Новости спорта: После разгромного поражения от "Киев-Баскета" в последнем матче Суперлиги, "Черкасские Мавпы" серьезно настроили на кубковую игру.

В первом матче 1/4 финала подопечные Максима Михельсона со старта оторвались в счете и лидировали в матче на протяжении всех 40-ка минут. В третьей четверти черкасская команда имела перевес в 24 очка, но в определенный момент киевляне подтянулись в счете.

Но решающее слово было за "Мавпами", которые довели матч до логической победы с перевесом в 18 очков (109:91).

"Черкасские Мавпы" - "Киев-Баскет" - 109:91 (28:13, 20:32, 30:23, 31:23)

"Черкасские Мавпы": Бояркин, Отверченко (20 + 7 подборов + 4 передачи), Кольченко (17 + 7 передач), Ткаченко (19 + 6 подборов), Чумаков (2), Воевода (2), Коукли (17 + 7 подборов), Янг (23 + 6 передач + 3 перехвата), Арнетт (9 + 5 подборов).

"Киев-Баскет": Латкович (4), Луценко (2), Крутоус (15), Челован, Нванкво (8) — старт; Сандул (10), Носков, Петров (15 + 8 подборов + 6 передач + 4 потери), Горобченко (5), Крик (32 + 3 перехвата).

Ответная игра между этими командами состоится 5 января в Киеве.