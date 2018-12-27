"Только в США": Ломаченко - о возможном бое против Кроллы

Новости спорта: Василий Ломаченко поделился ожиданиями от возможного боя против Энтони Кроллы

Украиский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал о перспективах боя с британцем Энтони Кроллой. Украинец уверен лишь в том, что драться в Великобритании он не намерен.

«Пока не хочу ничего говорить, все на праздники ушли, никто не может дать никакого ясного ответа когда бой, с кем, кто переговоры ведет. Я пока такой информацией не обладаю. Если уж и говорить о нем, то он состоится в США, в Англии его не будет», — сказал Ломаченко в интервью Luckypunch.net.

Также украинский боксер сказал, что бой с Майки Гарсией состоится только в том случае, если американец останется в легкой весовой категории.

Ломаченко в последнем бою справился с Хосе Педрасой, отобрав у того титул чемпиона по версии WBO.