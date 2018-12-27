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Ломаченко: Я не готов драться с Майки Гарсией

Ломаченко: Я не готов драться с Майки Гарсией
12:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинский боксер не намерен менять весовую категорию.

Чемпион мира WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) рассказал о причинах, которые не позволяют в ближайшее время организовать его бой против обладателя титула WBC Майки Гарсии (39-0, 30 КО).

"Сейчас же главным вопросом вновь становится весовая категория. Майки уходит в следующий вес и тем самым говорит нам: "Хотите боксировать – поднимайтесь к нам". Подниматься мне сейчас в 63.5? У меня другая дорога и другие планы. Я сейчас не готов этого делать. Поэтому пока этот бой откладывается. Но, опять же таки, он не отказался от своего титула по версии WBC. Если он останется в нашем весе, то тогда да, мне интересно. Если будет звать в 63.5 – я приду, но не сегодня" заявил Василий в интервью Luckypunch.net.

В марте Гарсия поднимется в весе на две категории и в полусреднем дивизионе встретится с чемпионом IBF Эрролом Спенсом (24-0, 21 КО).

"Давайте подождем бой с Эрролом Спенсом. После этого уже будет понятно о его дальнейших действиях. Гарсия проиграет этот бой. Я еще и думаю, что проиграет он его достаточно так уверенно", – заявил Ломаченко.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия.
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