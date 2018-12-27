Новые подробности о состоянии здоровья Стивенсона

Новости спорта: Брат канадского боксера рассказал, что состояние Адониса значительно улучшилось.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон находится в сознании, может ограниченно контактировать с окружающими и больше не нуждается в искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил брат боксера Пьер, отметив, что Адонис уже может приподнимать верхнюю часть туловища, а также поднимать руки и ноги. Семья надеется, что вскоре боксер будет переведен в больницу в Монреале.

Напомним, что 1 декабря Стивенсон оказался в нокауте в поединке против Александра Гвоздика в одиннадцатом раунде, и после боя в раздевалке его состояние резко ухудшилось, и он был доставлен в медицинский центр в Квебеке, где находился в реанимации в состоянии медикаментозной комы. В субботу подруга Стивенсона Симон Год сообщила, что боксер вышел из комы.