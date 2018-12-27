Промоутер Джошуа: Энтони не будет идти по пути Кличко

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, Эдди Хирн, заявил, что его клиент должен провести поединок против того, с кем британцу будет интересно выйти в ринг, а не против того, с кем придеться боксировать лишь ради защиты титулов.
"Причиной, почему нужно драться с Деонтеем Уайлдером сейчас, являются обязательные защиты титулов. Рано или поздно перед Джошуа возникнет необходимость по защите поясов перед обязательными претендентами.
И там могут быть такие соперники и такие бои, которые никому не интересны. Владимир Кличко делал так годами, часто проводя поединки, которые были мало кому интересны. Он лишь постоянно проводил защиты титулов и на этом все заканчивалось. Энтони не интересует такой ход событий. Он хочет больших боев", - цитирует Хирна BoxingScene.