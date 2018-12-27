Промоутер Джошуа: Энтони не будет идти по пути Кличко

Новости спорта: Промоутер Эдди Хирн считает, что Владимир Кличко часто проводил неинтересные бои по защите титулов.

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, Эдди Хирн, заявил, что его клиент должен провести поединок против того, с кем британцу будет интересно выйти в ринг, а не против того, с кем придеться боксировать лишь ради защиты титулов.

"Причиной, почему нужно драться с Деонтеем Уайлдером сейчас, являются обязательные защиты титулов. Рано или поздно перед Джошуа возникнет необходимость по защите поясов перед обязательными претендентами.

И там могут быть такие соперники и такие бои, которые никому не интересны. Владимир Кличко делал так годами, часто проводя поединки, которые были мало кому интересны. Он лишь постоянно проводил защиты титулов и на этом все заканчивалось. Энтони не интересует такой ход событий. Он хочет больших боев", - цитирует Хирна BoxingScene.