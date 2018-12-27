Фредди Роуч извинился перед тренером Тайсона Фьюри

Новости спорта: Фредди Роуч, работавший в качестве секунданта на поединке между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, извинился перед Беном Дейвисоном, главным тренером Фьюри.

Известный тренер Фредди Роуч, работавший в качестве секунданта на поединке между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, извинился перед Беном Дейвисоном, главным тренером Фьюри, за критические замечания, которые он сделал в интервью после боя.

Напомним, что Роуч критиковал Дейвисона за чрезмерную осторожность. "Я — тренер более атакующего плана, я очень агрессивен и был слегка разочарован работой угла, поскольку Бен советовал Фьюри постоянно финтить и отступать, — сказал Роуч в интервью Fox Sports вскоре после поединка. — Я спросил: "Почему ты советуешь ему отступать? Пусть дерется, он может уложить этого парня". Думаю, он действовал слишком осторожно. Он говорил не рисковать, на что я ответил, что это боксерский ринг и боец рискует, уже когда подписывает договор на бой. Фьюри пару раз потряс Уайлдера, и мне жаль, что он не воспользовался шансом и не добил его".

Как рассказал Дейвисон в интервью подкасту Boxing Social, вскоре после этого Роуч позвонил ему и принес свои извинения. «Он сказал, что неточно сформулировал свои мысли. Я на него не в обиде, — сказал Дейвисон. — Как и у любого тренера, у Фредди имеется своя философия. Он сказал, что возможно ему не стоило говорить всех этих вещей в интервью. Но все мы учимся на ошибках».

Дейвисон также не исключил, что будет сотрудничать с Роучем и в будущем. «Почему бы и нет. Фредди и его ассистент очень помогали нам, когда мы тренировались в Лос-Анджелесе», — сказал он.

Промоутер Фрэнк Уоррен, комментируя данную ситуацию, заявил, что не следует думать, будто Роуч может отнять у 26-летнего Дейвисона работу главного тренера Тайсона Фьюри. «Этого не произойдет, — сказал Уоррен. — Дейвисон отлично поработал. Все, включая меня, сомневались в нем, но он с честью прошел испытание. Он давал четкие указания и правильно действовал во всех ситуациях. Думаю, тот факт, что он не стал вступать в перепалку с Роучем, также очень хорошо характеризует его».