"В очередь": Уайлдер не спешит драться с Джошуа

Новости спорта: Деонтей Уайлдер в своем следующем поединка намерен провести реванш с Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что не намерен принимать предложение встретиться с Энтони Джошуа в апреле.

"Нет никакого варианта проведения боя с Джошуа в апреле. Я даже не хочу об этом слышать. У Джошуа был свой шанс, когда мы предложили ему 50 миллионов долларов, которые он потребовал. Теперь ему придется ждать своей очереди.

У меня есть незаконченные дела с Тайсоном Фьюри. Я был бы глуп, если бы сейчас боксировал с кем-то другим. Наш реванш имеет большое значение и интерес", - заявил Уайлдер.