Ломаченко - лучший боксер мира по версии BoxingTalk, Усик - третий

Новости спорта: Василий Ломаченко и Александр Усик расположились в первой тройке рейтинга Pound for pound от BoxingTalk.

Три украинских боксера вошли в топ-20 рейтинга Pound for pound (независимо от весовой категории) по версии авторитетного профильного портала BoxingTalk.

Первое место в рейтинге досталось Василию Ломаченко, Александр Усик – третий. Также отметим и прогресс Александра Гвоздика, который после завоевания чемпионского пояса поднялся на 19 место.

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Александр Усик (Украина)

4. Майки Гарсия (США)

5. Эррол Спенс (США)

6. Сауль Альварес (Мексика)

7. Геннадий Головкин (Казахстан)

8. Наоя Иноуэ (Япония)

9. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд)

10. Кит Тёрман (США)

11. Лео Санта Крус (Мексика)

12. Джарретт Хёрд (США)

13. Эрисланди Лара (Куба)

14. Шон Портер (США)

15. Дэнни Гарсия (США)

16. Джермелл Чарло (США)

17. Донни Ньетес (Филиппины)

18. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

19. Александр Гвоздик (Украина)

20. Элейдер Альварес (Колумбия)