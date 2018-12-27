Усик может провести бой в андеркарте следующего поединка Джошуа

Новости спорта: Эдди Хирн рассказал, что Александр Усик может провести бой в один день с Энтони Джошуа.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик следующий раз на ринг может выйти 13 апреля в андеркарде боя Энтони Джошуа. Об этом заявил сопромоутер украинца Эдди Хирн.

"Мы встретимся с командой Усика в январе и он, может быть, выйдет в ринг в апреле, может даже 13 апреля на Уэмбли, мы пока точно не знаем", - заявил Хирн

Напомним, что главным событием вечера бокса 13 апреля на Уэмбли станет бой чемпиона мира по версиям WBA/IBF/WBO в супертяжелой категории британца Энтони Джошуа. Соперник британца пока неизвестен.