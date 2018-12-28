Джервонта Дэвис: Я просто лучше Ломаченко

Новости спорта: Американский боксер нескромно высказался о себе и раскритиковал Василия Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе американец Джервонта Дэвис сравнил свою силу удара с мощью соотечественника Деонтея Уайлдера, который на данный момент является владельцем пояса чемпиона по версии WBC в супертяжёлой весовой категории.

Естественно, в своих комментариях Дэвис не мог не упомянуть имя украинского боксёра Василия Ломаченко, с которым им уж точно не судьба скрестить перчатки в ближайшее время. Но это не мешает Джервонте рассказывать насколько он лучше обладателя титулов по версиям WBA/WBO в лёгком дивизионе:

«Сила, скорость, движение. Я просто лучше, чем Ломаченко. Я не из тех ребят, которые недооценивают своих соперников. Я знаю, с кем мне предстоит встреча. Я могу ударить сильнее, чем Деонтей Уайлдер. Думаю, я лучший в 130 и 135 фунтах», - сказал Дэвис.

Напомним, что 9-го февраля в Карсоне, США на арене «StubHub Center» Джервонте предстоит поединок против мексиканского спортсмена Абнера Мареса.