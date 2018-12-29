Скачать
Суббота, 29.12.2018
Джокович обошел Модрича в борьбе за звание лучшего спортсмена года
Джокович обошел Модрича в борьбе за звание лучшего спортсмена года
Хоккеист Кривошапкин отжался 100 раз после проигранного спора Фирсову (Видео)
Хоккеист Кривошапкин отжался 100 раз после проигранного спора
Рождественская гонка-2018: стартовые составы команд
Рождественская гонка-2018: стартовые составы команд
Спорт на Новый год: что смотреть на праздники
Спорт на Новый год: что смотреть на праздники

Потенциальный соперник Ломаченко сменил тренера

Потенциальный соперник Ломаченко сменил тренера
05:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Майки Гарсия перед боем с Эрролом Спенсом сменил тренера.

Чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия, которому 16 марта в рамках полусреднего веса предстоит встретиться с Эрролом Спенсом, начал работать под руководством Виктора Конте.

Об этом сообщил брат и тренер Майки – Роберт Гарсия. По его словам, они уже около четырех лет сотрудничают с Конте и его компанией SNAC, но раньше это касалось только пищевых добавок, витаминов и анализов крови, а тренировался Майки всегда в их семейном зале в Окснарде.

«Я хочу, чтобы он выглядел не пухлым полусредневесом, а крепким, - цитирует Роберта Гарсию Allboxing. —Я хочу, чтобы Майки стал еще физически сильнее, если это возможно, и чтобы его тело выглядело атлетично в полусреднем весе, если это возможно. Если я считал, что это повредит Майки, он бы туда не поехал. Дело в том, что тренируясь у нас Майки как и все бегает по утрам, боксирует, работает на лапах и мешках, но он никогда не делает физических упражнений, например, на пресс или с отягощениями, ничего подобного. И теперь мы знаем, что Виктор Конте будет поднимать его каждый день и заставлять делать это. Майки никогда не подтягивался, не отжимался, не приседал, и теперь я уверен, что он это все делает».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
02 Реал может подписать Неймара или Мбаппе
03 Малага хочет выкупить форварда Шахтера
04 "Он феноменален": Месси высказался касательно Дембеле
05 Экс-игрок Шахтера может оказаться в Фенербахче
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь