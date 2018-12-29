Потенциальный соперник Ломаченко сменил тренера

Новости спорта: Майки Гарсия перед боем с Эрролом Спенсом сменил тренера.

Чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия, которому 16 марта в рамках полусреднего веса предстоит встретиться с Эрролом Спенсом, начал работать под руководством Виктора Конте.

Об этом сообщил брат и тренер Майки – Роберт Гарсия. По его словам, они уже около четырех лет сотрудничают с Конте и его компанией SNAC, но раньше это касалось только пищевых добавок, витаминов и анализов крови, а тренировался Майки всегда в их семейном зале в Окснарде.

«Я хочу, чтобы он выглядел не пухлым полусредневесом, а крепким, - цитирует Роберта Гарсию Allboxing. —Я хочу, чтобы Майки стал еще физически сильнее, если это возможно, и чтобы его тело выглядело атлетично в полусреднем весе, если это возможно. Если я считал, что это повредит Майки, он бы туда не поехал. Дело в том, что тренируясь у нас Майки как и все бегает по утрам, боксирует, работает на лапах и мешках, но он никогда не делает физических упражнений, например, на пресс или с отягощениями, ничего подобного. И теперь мы знаем, что Виктор Конте будет поднимать его каждый день и заставлять делать это. Майки никогда не подтягивался, не отжимался, не приседал, и теперь я уверен, что он это все делает».