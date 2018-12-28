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Пакьяо рассказал, что провалил допинг-тест на "совершенство"

Пакьяо рассказал, что провалил допинг-тест на &quot;совершенство&quot;
22:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Мэнни Пакьяо рассказал о своем продуктивном тренировочном дне.

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях и действующий обладатель титула WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) заявил, что его тестирование на запрещённые препараты оказалось положительным.

"Я начал праздновать Boxing Day рано утром с пятимильной пробежки до знака «Голливуд». Затем сделал 2000 приседаний и других упражнений по ОФП, а закончил утро рандомным допинг-тестом от ВАДА. Он оказался положительным, выдав допинг — совершенство», — написал Пакьяо в «Твиттере».

Напомним, что следующий поединок Мэнни проведёт против Эдриена Бронера. Этот бой возглавит боксёрский вечер на турнире 19 января в Лас-Вегасе на «Эм Джи Эм арене".

Раннее Пакьяо заявил, что поединок с Бронером — хорошая возможность поговорить с ним о Боге.

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Бокс, Эдриэн Бронер, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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