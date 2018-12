Усик - лучший боксер мира по версии The Ring, Ломаченко-старший - лучший тренер

Авторитетный журнал The Ring признал украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года, а лучшим тренером года по версии издания стал тренер Усика и Василия Ломаченко – Анатолий Ломаченко.

Поединком года стал реванш между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиными, возвращением года стал британец Тайсон Фьюри, а 12-й раунд его боя с Деонтеем Уайлдером стал раундом года.

Победители других номинаций:

There can be only one. @usykaa is The Ring Magazine Fighter of the Year for 2018. All category winners revealed https://t.co/kcrpw1hvER #boxing pic.twitter.com/9JbbIobftG

— Bible of Boxing (@ringmagazine) 28 декабря 2018 г.