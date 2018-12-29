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Деревянченко вновь получил шанс на титульный бой

Деревянченко вновь получил шанс на титульный бой
09:21 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский средневес Сергей Деревянченко подтвердил, что проведет бой с Джеком Кулькаем за право стать официальным претендентом на пояс IBF.

"Недавно IBF прислала письмо, получается, что в рейтинге нет первого и второго номера, третий – немец Кульчай, четвертый – Мюррей, который боксирует, а я – пятый. И получается, что я буду боксировать с Кульчаем за официального претендента.

Мы только дали согласие после того, как пришло официальное письмо. Сейчас уже должны быть переговоры: какие гонорары, где, что и т. д.

Если я стану претендентом, то я не думаю, что бой с чемпионом Джейкобсом будет сразу, они ведь хотят с Альваресом боксировать, и если он согласится, мне придется ждать.

Мне уже без разницы, кто выиграет, я буду драться с победителем. Если выиграет Альварес, то мне даже лучше в финансовом плане", – сказал Деревянченко в интервью Luckypunch.net.

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IBF, Бокс, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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