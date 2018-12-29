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"Весовые категории придуманы не просто так": Спенс о бое с Гарсией

&quot;Весовые категории придуманы не просто так&quot;: Спенс о бое с Гарсией
09:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Американский боксер Эррол Спенс прокомментировал предстоящий поединок против Майки Гарсии.

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Майки Гарсии.

"Гарсия может быть одним из величайших боксеров. Но он решил подняться в весе, чтобы сбросить меня с трона. Этого не будет. Если он меня победит, то его могут назвать лучшим вне учета весовых категорий.

Однако я серьезно не вижу, как он может мне навредить в этом весе (поединок пройдет в полусреднем весе – до 66,6 кг – прим. ред.). Я сейчас нахожусь в весе примерно 66,5 килограмма, а он – 61,2. Весовые категории придуманы не просто так.

У Гарсии, конечно, великолепные умения, но я отчетливо вижу свою победу", – цитирует американца BoxingScene.

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IBF, Бокс, Новости бокса, Майки Гарсия, Эррол Спенс, Новости окса.
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