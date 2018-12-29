Дэна Уайт обсуждал с Мейвезером сделку о приходе в UFC

Новости спорта: Президент UFC Дэна Уайт считает, что Флойд Мейвезер-младший вряд ли когда-нибудь проведёт настоящий поединок по правилам ММА.

"Сомневаюсь, что Мейвезер когда-нибудь попробует силы в ММА. Я уже говорил, если он хочет драться, пусть приедет. Мы уже были на его территории, теперь его очередь приходить к нам. Это честно. Большинство называют его величайшим бойцом в истории, так почему он делает то, что делает? Если он хочет драться, давайте проведём бой, пусть возьмёт свои деньги — и вперёд. Я обсуждал с ним сделку о приходе в UFC, но в итоге он выбрал странный японский вариант. Флойд занимается тем, что приносит деньги. Думаю, все хотели бы увидеть его в UFC", — приводит слова Уайта Daily Express.

Поединок Мейвезер — Нацукава состоится 31 декабря в Сайтаме (Япония) на турнире организации Rizin и будет носить выставочный характер. Бой пройдёт по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 66,7 кг. Это на 10 кг больше весовой категории, в которой проводил последние поединки Тенсин. Встреча продлится три раунда по три минуты, его результат не войдёт в послужные списки спортсменов.

Напомним, Мейвезер боксировал с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором в августе 2017 года и победил техническим нокаутом в 10-м раунде.