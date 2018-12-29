Экс-соперник Ломаченко Ригондо узнал имя соперника

Новости спорта: 13 января в Лос-Анджелесе состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный поединок во втором среднем весе.

В нём встретятся Хосе Ускатеги и Калеб Плант, которые оспорят титул по версии IBF.

В андеркарде этого противостояния состоится возвращение на ринг экс-чемпиона мира Гильермо Ригондо. Кубинец встретится с Даниэелем Росасом (21-4-1, 13 КО) из Мексики, сообщает Boxingnews24. Встреча пройдёт во втором полулёгком весе и будет рассчитана на восемь раундов.

Это будет первое появление Ригондо с декабря 2017 года, когда он досрочно проиграл Василию Ломаченко, отказавшись от продолжения борьбы в шестом раунде. Что касается Росаса, то в его послужном списке не значится ни одной громкой победы и все свои бои, кроме одного, он провёл в Мексике.