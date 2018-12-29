Скачать
Суббота, 29.12.2018
Усик - лучший боксер мира по версии The Ring, Ломаченко-старший - лучший тренер
Усик - лучший боксер мира
Английский футболист жестоко избил девушку на стоянке (Видео)
Английский футболист жестоко избил девушку на стоянке (Видео)
Биатлон. Сегодня Джима и Прима представят Украину на Рождественской гонке-2018
Сегодня Джима и Прима выйдут на старт Рождественской гонки-2018
Свитолина рассказала о своих кумирах
Свитолина рассказала о своих кумирах

Экс-соперник Ломаченко Ригондо узнал имя соперника

Экс-соперник Ломаченко Ригондо узнал имя соперника
15:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: 13 января в Лос-Анджелесе состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный поединок во втором среднем весе.

В нём встретятся Хосе Ускатеги и Калеб Плант, которые оспорят титул по версии IBF.

В андеркарде этого противостояния состоится возвращение на ринг экс-чемпиона мира Гильермо Ригондо. Кубинец встретится с Даниэелем Росасом (21-4-1, 13 КО) из Мексики, сообщает Boxingnews24. Встреча пройдёт во втором полулёгком весе и будет рассчитана на восемь раундов.

Это будет первое появление Ригондо с декабря 2017 года, когда он досрочно проиграл Василию Ломаченко, отказавшись от продолжения борьбы в шестом раунде. Что касается Росаса, то в его послужном списке не значится ни одной громкой победы и все свои бои, кроме одного, он провёл в Мексике.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Гильермо Ригондо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
02 Биатлон. Сегодня Джима и Прима представят Украину на Рождественской гонке-2018
03 Усик - лучший боксер мира по версии The Ring, Ломаченко-старший - лучший тренер
04 Экс-биатлонист сборной Украины выступает за Россию в украинской форме
05 Пять лет назад Михаэль Шумахер получил страшную травму головы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь