Джошуа назвал топ-3 лучших супертяжеловесов

Новости спорта: Этони Джошуа назвал трех лучших супертяжеловесов всех времен.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBO, WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа (22-0, 212 КО), в интервью Boxingscene, составил свою тройку лучших супертяжеловесов за всю историю бокса.

«Джек Джонсон, в свое время, несмотря на все преграды, которые ему пришлось преодолеть несомненно был лучшим.

Мухаммед Али использовал большую боксерскую «сцену» не только для того, чтобы доказать свою силу и мощь, но и для того, чтобы рассказать всей боксерской аудитории о том с какими проблемами, на тот момент, столкнулось американское общество. Он достиг статуса легенды и стал иконой нашего спорта.

Третий для меня - Майк Тайсон. Когда я впервые сходил на бокс, я влюбился в этот спорт и все благодаря ему. «Железный Майки», был обычным ребенком из Бруклина, он прошел через все подростковые проблемы. Я читал его книгу. Он - мой пример»

Ранее, Джошуа не раз заявлял о том, что хочет объединить чемпионские пояса в бою против Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО).