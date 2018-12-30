Джошуа назвал лучших супертяжей в истории бокса

Новости спорта: Энтони Джошуа выбрал тройку главных легенд в истории своей весовой категории.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) выбрал тройку главных легенд в истории своей весовой категории.

«Первый – Джек Джонсон. Из-за той эпохи, в которой он находился, из-за тех невзгод, которые ему пришлось преодолеть. Он был лучшим.

Мухаммед Али. В США проходило движение за гражданские права. Он использовал платформу, чтобы проповедовать более широкой аудитории о проблемах и давлении, с которыми столкнулось его сообщество. Он вывел эти проблемы на мировой уровень. Он стал иконой спорта.

Майк Тайсон. Когда я пришел в бокс, то полюбил его. Он был ребенком из Бруклина, пережил много проблем. Я читал его книгу», - приводит слова Джошуа BoxingScene.

Энтони Джошуа в последнем бою нокаутировал Александра Поветкина. В следующий раз британец вернется на ринг в апреле 2019 года.