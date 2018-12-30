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Гассиев рассказал, когда вернется к тренировкам

Гассиев рассказал, когда вернется к тренировкам
13:47 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Мурат Гассиев намерен вернуться к тренировкам с Абелем Санчесом в его лагере в США.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев рассказал, когда вернется к полноценным тренировкам, а также сообщил, что продолжит работу со своим тренером Абелем Санчесом.

"Сейчас я бегаю, закачиваю руку, играю в футбол, стараюсь набирать форму. К полноценным тренировкам планирую приступить с января. В лагерь к Абелю Санчесу планирую лететь. По срокам говорить пока не могу. Как только плечо будет готово. Туда неподготовленным нет смысла ехать. Я просто не смогу полноценно тренироваться, а я так не могу. Думаю, мне нужен месяц, чтобы подготовиться, а потом я уже отправлюсь туда. Пока здоровье на первом месте, нужно восстановиться, а соперники найдуться", - цитирует Санчеса rsport.ru.

Напомним, последний раз Мурат выходил на ринг в финале WBSS, где по очкам уступил украинцу Александру Усику.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Мурат Гассиев.
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