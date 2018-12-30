Гассиев дал прогноз на бой Усик - Лебедев

Новости спорта: Российский боксер поделился ожиданиями от возможного поединка.

Известный российский боксер Мурат Гассиев поделился мнением о возможном поединке украинского бойца Александра Усика против россиянина Дениса Лебедева.

«Если у них получится договориться, то думаю, бой состоится. WBA вроде как обязала провести такой бой. Этот поединок будет очень интересным. С удовольствием его посмотрю. И если этот бой будет в России или в Украине, то при возможности с радостью поеду посмотреть. Насчет итогов тяжело загадывать, оба боксера двигаются на ногах, делают примерно одно и то же. Просто Усик более многоударный, а Лебедев пожестче. Шансы, наверное, 50 на 50», — считает Гассиев.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) постановила, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик и бывший обладатель титулов WBA и IBF Лебедев должны провести бой до 10-го марта 2019-го года.