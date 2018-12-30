"Шансы 50 на 50": Гассиев - о возможном бое Усик - Лебедев

Новости спорта: Мурат Гассиев спрогнозировал, каким будет бой Александра Усика и Дениса Лебедева.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев высказал свое мнение по поводу вероятного поединка украинского абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика против чемпиона "в отпуске" Дениса Лебедева.

"Если у них получится договориться, то думаю, бой состоится. WBA вроде как обязала провести такой бой. Этот поединок будет очень интересным. С удовольствием его посмотрю. И если этот бой будет в России или на Украине, то при возможности с радостью поеду посмотреть. Насчет итогов тяжело загадывать, оба боксера двигаются на ногах, делают примерно одно и то же. Просто Усик более многоударный, а Лебедев пожестче. Шансы, наверное, 50 на 50", – цитирует Гассиева rsport.ru

Ранее Лебедев заявил, что ведет переговоры с командой Александра Усика. Однако промоутер Усика Александр Красюк рассказал, что Лебедева не рассматривают в качестве следующего соперника.