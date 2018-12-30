Известный боксер стал инвалидом

Новости спорта: Крис Бёрд признан инвалидом, у всех боксёров серьёзные проблемы со здоровьем.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Крис Бёрд рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем в последние годы. По словам экс-спортсмена, из-за непрекращающихся болей он вынужден постоянно курить марихуану. Американец подчеркнул, что все бывшие боксёры физически и психологически нездоровы.

"Я официально признан инвалидом. Разговариваю с вами и испытываю невероятную боль. Ноги словно в огне. Марихуана, по крайней мере, помогает мне оставаться функциональным, в противном случае я бы уже сошёл с ума.

Всё было так плохо, что порой я хотел ампутировать ноги. Меня отговаривали, но я думал, что всё равно уже не боксирую и, если это избавит от боли, мне не нужны ноги. У всех, кто занимался боксом, серьёзные боли. У многих проблемы с головным мозгом. Два моих старших брата, 55 и 60 лет, столкнулись с деменцией. Каждый раз, когда выходите на ринг, мозг ударяется о черепную коробку. Лэймон Брюстер сейчас лишился глаза из-за занятий боксом. Джеймс Тони словно сошёл с ума, Риддик Боу слетел с катушек и ушёл в себя. Более-менее дела складываются у Рэя Мерсера, но и у него не всё хорошо. Такова реальность нашего спорта, но никто об этом не говорит. Все страдают после бокса, мы не можем найти работу. Мы не можем функционировать, у нас нет образования. Перед нами просто большой и сложный мир", — приводит слова Бёрда Boxing News Online.