Диллиан Уайт: Джошуа думает, что я буду проблемой

Новости спорта: Британец сомневается, что у них получится сразиться с соотечественником.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Диллиан Уайт полагает, что Энтони Джошуа избегает боя с ним.

"Одно время мы пытались организовать этот бой за кулисами, ведя переговоры. После поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера мы надеялись услышать какую-то конкретику, но этого не случилось. Я не понимаю, почему до сих пор мы не пришли к какому-то соглашению. Это бизнес и, похоже, Джошуа думает, что Диллиан — это теоретическая угроза, и есть более простые варианты для заработка денег.

Посмотрим. В конце концов, наш повторный бой состоится, но это должно произойти в ближайшее время, так как сейчас я нахожусь в хорошем состоянии. Когда мы сражались впервые, у меня было много проблем, травм и всего прочего. И то, я был близок к тому, чтобы остановить Энтони", - приводит слова Уайта Boxingscene.

Джошуа назвал 3-х лучших супертяжей за всю историю бокса.