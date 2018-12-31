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Майки Гарсия призывал всех спортсменов записаться в программу VADA

Майки Гарсия призывал всех спортсменов записаться в программу VADA
00:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Американец Майки Гарсия хочет видеть спорт максимально чистым.

Американский боксер Майки Гарсия заявил о намерениях присоединиться к добровольной программе тестирования VADA, а также призвал всех спортсменов сделать тоже самое.

“Мы позаботимся о том, чтобы все знали, мы - чистые бойцы и никто из нас не использует ничего запрещенного. Мы чувствовали, что лучший способ доказать это - присоединиться к программе добровольного тестирования VADA. Поэтому давайте покажем всему миру, что мы чисты и не делаем ничего противозаконного.

Я призываю всех спортсменов, которые осознанно или неосознанно используют запрещенные препараты, записаться в программу VADA. Это дает всем боксерам равное игровое поле. Мы не делаем ничего, чего не должны делать. Наш шаг просто гарантирует всем, что мы действительно выступаем за чистый спорт”,- цитирует Гарсию BoxingScene.

Напомним, что вскоре американцу предстоит провести бой против Эрола Спенса. Перед поединком Майки нанял нового тренера.

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