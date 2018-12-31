Беринчик: Коллеги говорили, что я лучше танцую, чем боксирую

Новости спорта: Денис Беринчик, который недавно вернулся на ринг после участия в шоу "Танцы со звездами" заверил, что у него большое будущее на боксерском ринге.

Украинский обладатель пояса WBO International в легком весе Денис Беринчик рассказал, что его коллегам больше нравилось как он танцует, чем боксирует.

"Коллеги говорили, что я лучше танцую, чем боксирую. Возможно, и складывалось такое впечатление, но я так не думаю, потому что медалей куча. Поясов тоже будет куча. Все еще впереди.

Говорили, чтобы я оставался на шоу и не приходил больше на бокс. Но жены коллег, думаю, только и просили пополнять им счет, чтобы отправлять за меня смски.

Мне кажется, нужно Жана Беленюка заставить танцевать, этого борца, эту кучу мышц", - сказал украинский боксер в интервью 1+1.