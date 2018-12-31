Мейвезер - Нацукава: сколько заработает Флойд за бой в Японии

Новости спорта: Стало известно, сколько заработает Флойд Мейвезер за выставочный бой с японцем Тенсином Нацукавой.

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сообщил, что за выставочный бой с Тенсином Нацукавой он получит $ 9 млн.

Бой состоится 31 декабря в Сайтаме (Япония) на турнире организации Rizin и пройдёт по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 66,7 кг. Это на 10 кг больше весовой категории, в которой проводил последние поединки Тенсин. Встреча продлится три раунда по три минуты, её результат не войдёт в послужные списки спортсменов.

«Что, если я скажу вам, что я заработаю $ 9 млн за 9 минут спарринга в Токио, вы бы поступили на моём месте так же? Мне нравится называть это девятиминутной прогулкой», — написал в своём «инстаграме» Флойд Мейвезер.