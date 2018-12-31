Мейвезер - Насукава: состоялась церемония взвешивания

Новости спорта: Между американским и японским бойцом разница составила более четырех килограммов.

В японском городе Сайтама сегодня, 31 декабря, пройдет турнир Rizin 14, главным событием которого станет мачт между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и японским кикбоксером Тенсином Насукавой.

Накануне встречи спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания, по результатам которой оказалось, что вес Флойда составляет 66,7 кг, в то время как Тенсин всего лишб 62,1 кг.

Отметим, что поединок между американцем и японцем будет проходить по правилам бокса рамках весовой категории до 147 фунтов (66,7 кг). В бою будет три раунда по три минуты, а перчатки будут восьмиунцовые, такие же, как в поединке Мейвезера против Макгрегора.