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"Флойду нужны деньги на Рождество": Арум о бое Мейвезер - Нацукава

&quot;Флойду нужны деньги на Рождество&quot;: Арум о бое Мейвезер - Нацукава
12:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Известный промоутер Боб Арум считает, что поединок Флойда Мейвезера и Тенсина Нацукавы — просто шутка.

Бой состоится 31 декабря в Сайтаме (Япония) на турнире организации Rizin и пройдёт по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 66,7 кг. Это на 10 кг больше весовой категории, в которой проводил последние поединки Тенсин. Встреча продлится три раунда по три минуты, её результат не войдёт в послужные списки спортсменов.

«Это не спортивное событие. Это шутка, не так ли? Я так считаю. Это не настоящая драка. Люди, которые смотрят это, довольно прикольные придурки. Мейвезеру просто нужны деньги на Рождество, для него это способ хорошо заработать. В конце концов, странно, но Флойду всегда нужны деньги», — приводит слова Арума BoxingScene.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Боб Арум, Новости бокса.
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