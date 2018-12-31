Гассиев после поражения от Усика приступает к полноценным тренировкам

Новости спорта: Российский боксер Мурат Гассиев рассказал, что процесс восстановления после операции на плече практически завершен.

25-летний экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев рассказал, что процесс восстановления после операции на плече практически закончен, со следующего года он намерен приступить к набору спортивной формы, необходимой для начала тренировочного лагеря в США у тренера Абеля Санчеса.

«Сейчас я бегаю, закачиваю руку, играю в футбол, потихоньку стараюсь набирать форму. К полноценным тренировкам планирую приступить с января, — приводит словам Гассиева РИА Новости. — В лагерь к Абелю Санчесу планирую лететь. Туда неподготовленным нет смысла ехать. Я просто не смогу полноценно тренироваться, а я так не могу. Думаю, мне нужен месяц, чтобы подготовиться, а потом я уже отправлюсь туда. Пока здоровье на первом месте, нужно восстановиться, а соперники найдутся».