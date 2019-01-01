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Мейвезер не собирается возвращаться в бокс

Мейвезер не собирается возвращаться в бокс
05:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Легендарный Флойд Мейвезер рассказал, почему вернулся в ринг.

По словам бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0), его поединок с Тенсином Нацукавой нельзя воспринимать за его полноценное возвращение в спорт.

Об этом Мейвезер заявил на пресс-конференции после турнира RIZIN 14, на котором Флойд в первом раунде нокаутировал Нацукаву. Матч имел показательный характер, его результат не войдёт в статистику спортсменов.

«Мы оба всё ещё непобеждены. Он отличный чемпион и прекрасный боец. Я всё ещё на пенсии, я не собираюсь возвращаться в бокс. Я вернулся, чтобы развлечь японцев», — цитирует Флойда NESN.

Если верить заявлению Мейвезера, его бой против чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и реванш с боксёром Мэнни Пакьяо не состоится. Оба этих бойца в конце 2018 года проявляли желание провести с Флойдом поединок.

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