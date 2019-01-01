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Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA

Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA
07:19 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик (16-0, 12 КО) стал лучшим боксером 2018-го года по версии WBA.

В 2018 году украинский боксер объединил титулы WBC, WBO, WBA (Super), IBF в крузервейте, завоевал пояс журнала The Ring и выиграл Всемирную боксерскую суперсерию.

Отметим, что в 2018-м году Усик победил Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью.

На данный момент Усик – единственный абсолютный чемпион мира по боксу. До него ни одному украинцу не удавалось объединить сразу все пояса. Ближе всего к этому был Владимир Кличко (WBA Super, IBF, WBO, IBO, The Ring), но ему не хватало пояса Всемирного боксерского совета (WBC).

Отметим, что Усик также стал лучшим боксером года по версии Yahoo! Sports. Также украинец - боксер года по версии The Ring, Sports Illustrated, ESPN, BoxingTalk и других организаций.

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Бокс, WBA, Новости бокса, Александр Усик.
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