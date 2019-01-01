Скачать
Вторник, 01.01.2019
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Новогодний рейтинг сильнейших шахматистов мира: украинка Анна Музычук - третья
Новогодний рейтинг сильнейших шахматистов мира: украинка Анна Музычук - третья
Спасения Бойко и Шуста - в лучших сейвах Лиги Европы (Видео)
Спасения Бойко и Шуста - в лучших сейвах Лиги Европы (Видео)
Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA
Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA

Девушка Стивенсона рассказала о состоянии здоровья канадского боксера

Девушка Стивенсона рассказала о состоянии здоровья канадского боксера
15:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Девушка Адониса Стивенсона Симона Год рассказала новые подробности о состоянии здоровья канадца.

Девушка канадского боксера Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) Симона Год рассказала о состоянии здоровья своего парня, который все еще находится в больнице в Канаде. По ее словам, он может с ней общаться, но не с помощью слов.

«У него получается общаться со мной. Если ему кажется, что у него чешется в носу, то я могу его почесать. Я спрашиваю, хочет ли он этого, а он кивком головы мне отвечает «да» или «нет». Он может двигать руками, но это требует больших усилий. Я боялась, что он не узнает меня, когда проснется, но он узнал и это замечательно», — цитирует Симону Год Boxingscene.com.

Также девушка канадца рассказала о ситуации со Стивенсоном сразу после боя с Гвоздиком. По словам Год, она сразу заметила что-то неладное в состоянии боксера.

«Доктор спросил у него о головной боли, на что он ответил что все в порядке. Но ему было жарко, и он решил пойти принять душ. После этого он не почувствовал себя хорошо, я это видела. После чего он пошел в ванную чтобы остыть и взял полотенце, а затем сказал мне: «Я совсем не в порядке, у меня болит голова». Я знала, что он действительно серьезно пострадал».

Стивенсон находился в коме после нокаута от украинца Александра Гвоздика, но постепенно его состояние улучшилось и в средине декабря он открыл глаза.

На данный момент боксер все еще находится в больнице, а сроки полного восстановления неизвестны.

Бой между Гвоздиком и Стивенсоном состоялся 1 декабря прошлого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Адонис Стивенсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мейвезер победил Насукаву за две минуты
02 Мейвезер – Насукава: полное видео боя
03 Мейвезер – Насукава: видео нокаута
04 Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA
05 Коваленко назвал лучшего игрока 2018 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь