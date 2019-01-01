Девушка Стивенсона рассказала о состоянии здоровья канадского боксера

Новости спорта: Девушка Адониса Стивенсона Симона Год рассказала новые подробности о состоянии здоровья канадца.

Девушка канадского боксера Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) Симона Год рассказала о состоянии здоровья своего парня, который все еще находится в больнице в Канаде. По ее словам, он может с ней общаться, но не с помощью слов.

«У него получается общаться со мной. Если ему кажется, что у него чешется в носу, то я могу его почесать. Я спрашиваю, хочет ли он этого, а он кивком головы мне отвечает «да» или «нет». Он может двигать руками, но это требует больших усилий. Я боялась, что он не узнает меня, когда проснется, но он узнал и это замечательно», — цитирует Симону Год Boxingscene.com.

Также девушка канадца рассказала о ситуации со Стивенсоном сразу после боя с Гвоздиком. По словам Год, она сразу заметила что-то неладное в состоянии боксера.

«Доктор спросил у него о головной боли, на что он ответил что все в порядке. Но ему было жарко, и он решил пойти принять душ. После этого он не почувствовал себя хорошо, я это видела. После чего он пошел в ванную чтобы остыть и взял полотенце, а затем сказал мне: «Я совсем не в порядке, у меня болит голова». Я знала, что он действительно серьезно пострадал».

Стивенсон находился в коме после нокаута от украинца Александра Гвоздика, но постепенно его состояние улучшилось и в средине декабря он открыл глаза.

На данный момент боксер все еще находится в больнице, а сроки полного восстановления неизвестны.

Бой между Гвоздиком и Стивенсоном состоялся 1 декабря прошлого года.