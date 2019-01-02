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Арум прокомментировал поединок Мейвезер - Нацукава

Арум прокомментировал поединок Мейвезер - Нацукава
01:07 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Мейвезер победил Нацукаву зрелищным нокаутом в выставочном бою.

Известный промоутер Боб Арум считает, что поединок Флойда Мейвезера и Тенсина Нацукавы — просто шутка.

Бой состоялся 31 декабря в Сайтаме (Япония) на турнире организации Rizin и прошел по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 66,7 кг. Это на 10 кг больше весовой категории, в которой проводил последние поединки Тенсин. Встреча продлилась две с половиной минуты и завершилась победой Мейвезера.

«Это не спортивное событие. Это шутка, не так ли? Я так считаю. Это не настоящая драка. Люди, которые смотрят это, довольно прикольные придурки. Мейвезеру просто нужны деньги на Рождество, для него это способ хорошо заработать. В конце концов, странно, но Флойду всегда нужны деньги», — приводит слова Арума BoxingScene.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Боб Арум, Новости бокса.
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