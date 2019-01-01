Нацукава поблагодарил Мейвезера

Новости спорта: Спортсмены провели выставочные поединок в Японии.

31 декабря в Сайтаме состоялся вечер бокса, в ходе которого был проведён выставочный бой экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и Тенсина Нацукавы. Американец нокаутировал соперника в первом раунде, заработав за бой $ 9 млн. После завершения встречи Нацукава поделился впечатлениями от столь короткого поединка, поблагодарив легендарного Мейвезера.

«Мейвезер — боксёр топ-уровня, это высший класс. Для меня это был настоящий вызов, я отчаянно дрался, но проиграл. Но я ни о чём не жалею. Я выходил на ринг с мужеством. Благодарен Мейвезеру, а также всем болельщикам. Я никогда не смогу сказать спасибо каждому из вас, но буду пытаться продолжать учиться. Спасибо за этот год», — приводит слова бойца BoxingScene.