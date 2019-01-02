Бокс: расписание боев на январь 2019

В январе 2019 года нас ожидает чемпионский бой Мэнни Пакьяо - Эдриен Бронер. Бой состоится в Лас-Вегасе 19 января и будет показан через систему платных трансляций Showtime. Также, в ринг выйдет бывший соперник Ломаченко Хорхе Линарес.
Стоит отметить чемпионский поединок в супертяжелом весе Брайант Дженнингс - Оскар Ривас.
Украинский боксер первого полусреднего веса Иван Редкач (21-4-1, 16 КО) проведет следующий поединок 13 января в Лос-Анджелесе. Соперник Редкача еще неизвестен. Бой пройдет в андекарде главного события вечера на арене Microsoft Theater – встречи Хосе Ускатеги (28-2, 23 КО) и Калебом Плантом (17-0, 10 КО). В большом вечере бокса также примет участие экс-соперник украинского чемпиона мира Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) – Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО).
БОКС. РАСПИСАНИЕ НА ЯНВАРЬ 2019
13 января
Хосе Ускатеги - Калеб Плант
До 76,2 кг
Лос-Анджелес, Майкрософт Театр, США (IBF)
18 января
Деметриус Андрейд - Артур Акавов
До 72,5 кг
Нью-Йорк, Мэдисон-сквер-гарден, США (WBO)
Хорхе Линарес - Пабло Сезар Кано
До 63,5 кг
Нью-Йорк, Мэдисон-сквер-гарден, США
Брайант Дженнингс - Оскар Ривас
Свыше 90,7 кг
Верона, Тернинг Стон Резорт Казино, США (IBF, WBO)
19 января
Мэнни Пакьяо - Эдриен Бронер
До 66,7 кг
Лас-Вегас, MGM Гранд, США (WBA)
Роши Уоррен - Нордин Оубаали
До 53,5 кг
Лас-Вегас, MGM Гранд, США (WBC)
Баду Джек - Маркус Браун
До 79,4 кг
Лас-Вегас, MGM Гранд, США (WBA)
Джек Тепора - Уго Руис
До 57,2 кг
Лас-Вегас, MGM Гранд, США (WBA)
26 января
Кит Турман - Хосесито Лопес
До 66,7 кг
Бруклин, Барклайс-центр, США (WBA)
Напомним, что 17 января отмечает свой 32-й день рождения абсолютный чемпион мира в крузервейте украинец Александр Усик. Интересно, что 17 января - день рождения легендарного боксера Мохаммеда Али.