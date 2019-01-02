Бокс: расписание боев на январь 2019

Новости спорта: Представляем расписание самых интересных поединков, которые состояться в январе 2019 года.

В январе 2019 года нас ожидает чемпионский бой Мэнни Пакьяо - Эдриен Бронер. Бой состоится в Лас-Вегасе 19 января и будет показан через систему платных трансляций Showtime. Также, в ринг выйдет бывший соперник Ломаченко Хорхе Линарес.

Стоит отметить чемпионский поединок в супертяжелом весе Брайант Дженнингс - Оскар Ривас.

Украинский боксер первого полусреднего веса Иван Редкач (21-4-1, 16 КО) проведет следующий поединок 13 января в Лос-Анджелесе. Соперник Редкача еще неизвестен. Бой пройдет в андекарде главного события вечера на арене Microsoft Theater – встречи Хосе Ускатеги (28-2, 23 КО) и Калебом Плантом (17-0, 10 КО). В большом вечере бокса также примет участие экс-соперник украинского чемпиона мира Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) – Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО).

БОКС. РАСПИСАНИЕ НА ЯНВАРЬ 2019

13 января

Хосе Ускатеги - Калеб Плант

До 76,2 кг

Лос-Анджелес, Майкрософт Театр, США (IBF)

18 января

Деметриус Андрейд - Артур Акавов

До 72,5 кг

Нью-Йорк, Мэдисон-сквер-гарден, США (WBO)

Хорхе Линарес - Пабло Сезар Кано

До 63,5 кг

Нью-Йорк, Мэдисон-сквер-гарден, США

Брайант Дженнингс - Оскар Ривас

Свыше 90,7 кг

Верона, Тернинг Стон Резорт Казино, США (IBF, WBO)

19 января

Мэнни Пакьяо - Эдриен Бронер

До 66,7 кг

Лас-Вегас, MGM Гранд, США (WBA)

Роши Уоррен - Нордин Оубаали

До 53,5 кг

Лас-Вегас, MGM Гранд, США (WBC)

Баду Джек - Маркус Браун

До 79,4 кг

Лас-Вегас, MGM Гранд, США (WBA)

Джек Тепора - Уго Руис

До 57,2 кг

Лас-Вегас, MGM Гранд, США (WBA)

26 января

Кит Турман - Хосесито Лопес

До 66,7 кг

Бруклин, Барклайс-центр, США (WBA)

Напомним, что 17 января отмечает свой 32-й день рождения абсолютный чемпион мира в крузервейте украинец Александр Усик. Интересно, что 17 января - день рождения легендарного боксера Мохаммеда Али.