"Это даже спаррингом не назовешь": Мейвезер - о бое против Насукавы

Новости спорта: Американский боксер до боя лишь несколько раз бывал в зале.

Бывший чемпион мира по боксу в пяти категориях Флойд Мейвезер признался, что практически не готовился к поединку с японским кикбоксером Тенсином Насукавой и спарринговал лишь с одним соперником.

"Как считаете, я готовился к бою? Естественно, нет. Никакого тренировочного лагеря у меня не было. Вся подготовка – несколько раз побывал в зале, чуть-чуть подвигался в спарринге с Дэкуаном Мэйсем. Знаете его? Молодой чемпион. Я уже называю его чемпионом. Потому что он станет им, если будет слушаться, набираться опыта. Верю, у него все выйдет. Хотя ему еще многому предстоит научиться.

Бой с Насукавой? Это даже и спаррингом не назовешь. Просто немножечко сбросил ржавчину, чтобы развлечь всех вас, ребята", – приводит слова американца BoxingScene.