Новости спорта: Украинец в числе претендентов на награду.

Украинский тренер Анатолий Ломаченко номинирован на звание лучшего тренера по версии WBC.

Его конкурентами в борьбе за этот приз являются Эдди Рейносо, Шейн МакГиган, Роберт Гарсиа, Кенни Портер и Бен Дэвисон.

Анатолий Ломаченко является тренером своего сына Василия, а также помогал готовиться к боям украинским боксерам Александру Усику и Александру Гвоздику.

В прошлом году Василий Ломаченко провел два боя: сначала украинец победил Линареса, а затем одолел Хосе Педрасу и является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO.

В 2018 году Александр Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, поочередно одолев оппонентов в лице Майриса Бриедиса, а затем россиянина Мурата Гассиева. Перед боем с россиянином Усик владел поясами WBO и WBC в тяжелом весе, а после победы над Гассиевым украинец стал обладателем титулов WBA и IBF.

Ранее сообщалось, что Ломаченко-старшего признали лучшим тренером года по версии авторитетного издания The Ring.