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Паркер хочет провести следующий бой в Великобритании

Паркер хочет провести следующий бой в Великобритании
20:59 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Экс-чемпион мира намерен в ближайшее время определиться со следующим поединком.

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера, Дэвид Хиггинс, заявил, что новозеландский боксер готов вновь проводить выступления на территории Великобритании.

"В конце января, скорее всего, мы сядем всей командой и обсудим все возможные варианты продолжения карьеры. Крупнейшими рынками для Джо являются Великобритания и Новая Зеландия. Несмотря на несколько поражений, Паркер завоевал любовь и уважение британской публики. Он принимал участие в двух масштабных шоу на Pay-Per-View в Британии. Это хороший рынок и мы хотим еще побоксировать там, но это все зависит от оппонента и сделки", – сказал Хиггинс.

Свой последний бой Джозеф провел на родине, нокаутировав американца Александра Флореса.

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Бокс, Новости бокса, Джозеф Паркер.
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