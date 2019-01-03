Стивенсон выразил желание пересмотреть последний раунд своего боя с Гвоздиком

Новости спорта: Тренер канадца показал нарезку из десяти последних поединков Адониса.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон идет на поправку с каждым днем и его начинают навещать близкие ему люди – накануне Нового года Стивенсона посетил его главный тренер Шугар Хилл, а 1 января к нему пришел промоутер Ивон Мишель.

Отмечается, что в разговоре с Хиллом Адонис попросил пересмотреть последний раунд своего последнего боя с Александром Гвоздиком, но вместо этого тренер показал ему сборник последних десяти боев канадца.

По сообщению источников, близких к боксеру, Стивенсон пробудет в больнице еще несколько недель.

Напомним, Стивенсон попал в больницу сразу после боя с Александром Гвоздиком. Тогда боксер перенес операцию и его ввели в искусственную кому.